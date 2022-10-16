Минобороны РФ сообщило о выводе на орбиту военного спутника

Российское Минобороны заявило, что на орбиту Земли был выведен военный спутник.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о выводе на околоземную орбиту российского военного спутника.

Сообщается, что спутник был выведен на орбиту на ракете "Ангара".

"Ракета "Ангара" вывела на орбиту военный спутник", приводят "Известия" заявление Минобороны РФ.

Отмечается, что связь со спутником поддерживается устойчивая, а все бортовые системы функционируют нормально.