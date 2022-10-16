Минобороны РФ: 11 человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области
2022-10-16
09:45
В Минобороны РФ сообщили о произошедшем теракте на военном полигоне в Белгородской области, погибли 11 добровольцев.
В ночь на 16 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе занятий с добровольцами был совершён террористический акт.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что два гражданина одной из стран Содружества Независимых Государств открыли огонь по личному составу подразделения, проходящему боевую подготовку.
В результате произошедшего теракта погибли 11 добровольцев, ещё 15 человек получили огнестрельные ранения и получают всю необходимую медицинскую помощь. Террористы были ликвидированы ответным огнём.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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