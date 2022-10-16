ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS мэрию Донецка
2022-10-16
10:01
Здание городской администрации Донецка повреждено прямым попаданием снаряда ВСУ, 2 человека ранены.
16 октября глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в результате утреннего обстрела города со стороны Украины прямым попаданием выпущенного из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства снаряда было повреждено здание местной мэрии.
Отмечается, что в результате попадания снаряда ВСУ по городской администрации Донецка, здание получило серьезные повреждения фасада, выбиты практически стёкла, также повреждены три автомобиля.
В Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести при обстреле мэрии Донецка и в настоящее время доставлены в Республиканский травматологический центр, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS мэрию Донецка
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