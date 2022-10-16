ВСУ из HIMARS нанесли удар по зданию администрации Донецка

Украинские войска из американских РСЗО обстреляли здание администрации Донецка.

Вооруженные силы Украины утром 16 октября вновь нанесли ракетный удар по мирным районам города Донецк.

Как сообщается, огонь велся из поставленных Соединенными Штатами Американ реактивных систем залпового огня HIMARS.

Позже стало известно, что ракеты попали в том числе и по зданию городской администрации. Правда, внутри практически не оказалось людей.

Отмечается, что внутри находилась только дежурная смена, а сами депутаты были на выходном.

"Здание очень сильно пострадало, выбиты стёкла, практически во всех кабинетах выбиты двери. Если бы это был рабочий день, работники администрации были бы уже на рабочих местах и, возможно, были бы жертвы", - передает RT.