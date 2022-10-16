Джо Байден раскритиковал Лиз Трасс за ее план поддержи экономики Британии
2022-10-16
10:48
Президент США Джо Байден критически отнесся к плану поддержки экономики Британии.
Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден критически отнесся к плану поддержи экономики Великобритании, который предложил кабинет Лиз Трасс.
Как сообщили в пресс-службе Белого Дома, Байден назвал действия Лиз Трасс ошибкой.
"Байден назвал ошибкой план поддержки экономики британского правительства во главе с Трасс, сообщил Белый дом", - передает РИА Новости.
Ранее из-за несогласия с экономической политикой Лиз Трасс ушел в отставку глава Министерства финансов Квартенг.
После своей отставки он заявил, что Трасс продержится на посту премьер-министра Великобритании еще не более двух недель.
Опубликовано: Николай Скира
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