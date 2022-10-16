Джо Байден раскритиковал Лиз Трасс за ее план поддержи экономики Британии

2022-10-16

10:48

Президент США Джо Байден критически отнесся к плану поддержки экономики Британии.

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден критически отнесся к плану поддержи экономики Великобритании, который предложил кабинет Лиз Трасс.

Как сообщили в пресс-службе Белого Дома, Байден назвал действия Лиз Трасс ошибкой.

"Байден назвал ошибкой план поддержки экономики британского правительства во главе с Трасс, сообщил Белый дом", - передает РИА Новости.

Ранее из-за несогласия с экономической политикой Лиз Трасс ушел в отставку глава Министерства финансов Квартенг.

После своей отставки он заявил, что Трасс продержится на посту премьер-министра Великобритании еще не более двух недель.

Опубликовано: Николай Скира







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