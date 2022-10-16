Гладков: ВСУ открыли огонь по Белгороду, есть раненые

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле Белгорода со стороны Украины.

16 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что украинские военнослужащие вновь обстреляли Белгород, предположительно, ранив 2 человек.

Местные жители в социальных сетях утверждают, что в небе над городом работает система противовоздушной обороны, которая на данный момент отразила не менее 15 «прилётов» выпущенных Вооружёнными силами Украины снарядов.