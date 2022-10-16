Гладков: ВСУ открыли огонь по Белгороду, есть раненые
2022-10-16
11:54
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле Белгорода со стороны Украины.
16 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что украинские военнослужащие вновь обстреляли Белгород, предположительно, ранив 2 человек.
Местные жители в социальных сетях утверждают, что в небе над городом работает система противовоздушной обороны, которая на данный момент отразила не менее 15 «прилётов» выпущенных Вооружёнными силами Украины снарядов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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