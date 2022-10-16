Стремоусов заявил о крахе надежд Киева на успешное наступление ВСУ в Херсонской области
2022-10-16
12:09
Замглавы ВГА Херсноской области Кирилл Стремоусов заявил, что командование ВСУ зализывает раны и собирает тела «героев» после провальной попытки наступления.
В воскресенье, 16 октября 2022 года, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал подписчикам своего Telegram-канала о результате вчерашней попытки наступления Вооружённых сил Украины в Херсонщине.
Стремоусов заявил, что все ожидания Киева не оправдались благодаря отлаженным действиям российских военнослужащих, под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского, разгромивших украинскую армию на Херсонском направлении фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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