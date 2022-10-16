CNN: Китай испытывает серьезные проблемы в экономики из-за снижения доверия к власти

Буквально полгода назад абсолютное большинство аналитиков предсказывали Китаю становление в крупнейшую экономику мира к 2030 году. Никто не сомневался, что Китая сможет обогнать в том числе и США.

Сегодня ситуация развернулась на 180 градусов: спад экономического развития, общественное недовольство и даже сомнения в достижениях председателя КНР Си Цзиньпина, угрожают буквально всем отраслям развитого китайского государства.

С 2012 года темпы роста Китая составляли в среднем 6,7% в год — это одни из самых быстрых показателей в истории устойчивых расширений экономического развития и влияния. По данным Всемирного банка в прошлом году китайский ВВП достиг практически 18 триллионов долларов, а это 18,4% от объема глобальной экономики.

Быстрое развитие в области технологий 5G, искусственного интеллекта, создания сверхкомпьютеров говорили о том, что к 2030 году Китай обгонит США и станет лидером мировой экономики. Однако сначала последствия пандемии коронавируса и нарушения логистических цепочек, потом глобальный энергетический кризис и конфликт в Украине и, наконец, провокация США относительно Тайваня буквально отодвинули Китай от заветной мечты.

Сначала произошел крах рынка жилья, на который приходилось почти 30% ВВП. Это вызвало недовольство общества. Затем проблемы с энергетическим обеспечением и, конечно, вмешательство США в дела Тайваня, что вынудило Китай усиливать оборону. Финансовые рынки чувствуют риски и выводят инвестиции из Китая, а США «сверху» вводит запрещающие законы о сотрудничестве.