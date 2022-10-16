ЕС продолжает восстанавливать торговые отношения с Россией несмотря на санкции
2022-10-16
12:53
В настоящее время шесть стран Европейского союза (ЕС) уже восстановили торговлю с Российской Федерацией до уровня начала февраля текущего года. Это происходит несмотря на санкционные ограничения.
По данным за июнь 2022 года шесть стран ЕС одновременно восстановили экспорт и импорт с Российской Федерации как минимум до уровня февраля. Более того, некоторые страны заметно увеличили импорт, а многие собираются восстановить торговые отношения до конца года.
Экспорт из семи европейских государств в Россию превышает февральские значения, что фактически напрямую нарушает санкционные ограничения Европейской комиссии (ЕК). Среди стран восстановивших торговлю есть Латвия, Словения, Хорватия, Болгария, Эстония, Кипр и Люксембург.
Рост экспорта из ЕС в Россию с конца февраля по настоящее время составил от 7% до 67%. Аналитики прогнозируют, что значения будут только увеличиваться, так как все больше стран ЕС хочет восстановить торговлю с российской стороной.
Россия также увеличила импорт в десять стран ЕС, среди которых Словения, Хорватия, Чехия, Мальта, Испания, Бельгия, Люксембург, Кипр, Эстония и Болгария. Два последних государства одновременно нарастили импорт и экспорт по отношению к зимним показателям прошлого года.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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