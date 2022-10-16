В Белгороде сообщили об обстреле украинскими военными местного аэропорта
2022-10-16
13:04
Жители Белгорода массово заявляют о попадании украинских ракет по территории местного аэропорта.
16 октября Telegram-канал «Белгородский Андеграуд» опубликовал присланные местными жителями кадры работы противовоздушной обороны и столба дыма в районе аэропорта на севере города Белгорода.
Отмечается, что белгородцы считают, что столб дыма возник из-за попадания ракеты Вооружённых сил Украины по аэропорту Белгорода, однако официальной информации по данному поводу в настоящее время нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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