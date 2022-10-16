19Fortyfive: стратегия президента США Байдена может привести мир к ядерной войне

Обозреватель военно-политического издания 19Fortyfive Дэниел Дэвис считает, что правительство США не меняет свою стратегию по украинскому конфликту, несмотря на то, что это может привести мир к ядерной войне.

Дэвис отмечает, что президент США Джо Байден фактически провоцирует Российскую Федерацию нанести ядерные удар «хотя бы тактическим ядерным оружием», чтобы развязать американский военным рыки. Если данная стратегия не поменяется, что человечество окажется на пороге самой разрушительной войны за всю историю.

Обозреватель считает, что «в ситуации в Украине нет ничего такого, что стоило бы потери одного из городов Североатлантического альянса НАТО или Соединённых Штатов Америки». Тем не менее, политика США направлена на то, чтобы спровоцировать более масштабный конфликт.

Он напомнил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Запад «намерен дать мощный военный ответ» в случае применения ядерного оружия в Украине. При этом ответ он пообещал «неядерный».

В МИД РФ считают, что западные страны пытаются ввести ядерную риторику, хотя российская сторона по факту никому не угрожает. Вместе с тем Белый дом говорит, что «не видит признаков готовящегося применения ядерного оружия Россией».