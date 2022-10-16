Армия Германии планирует подготовить пять тысяч военных специалистов для ВСУ
2022-10-16
16:02
Командование Бундесвера объявило о планах подготовить военных специалистов для пользования системами IRIS-T SLM.
Телеканал NTV сообщил о планах командования Вооруженных сил Германии подготовить пять тысяч военных специалистов для украинской армии по программе EU Military Mission.
На телеканале рассказали, что новобранцы пройдут базовую подготовку, а затем с более опытными бойцами приступят к обучению профильной программы.
В частности, планируется подготовить операторов систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Комплексы ПВО этого типа Германия ужа начала поставлять в Украину.
Всего по программе EU Military Mission планируется обучить 15 тысяч военнослужащих из разных стран Европы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Армия Германии планирует подготовить пять тысяч военных специалистов для ВСУ
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