Армия Германии планирует подготовить пять тысяч военных специалистов для ВСУ

Командование Бундесвера объявило о планах подготовить военных специалистов для пользования системами IRIS-T SLM.

Телеканал NTV сообщил о планах командования Вооруженных сил Германии подготовить пять тысяч военных специалистов для украинской армии по программе EU Military Mission.

На телеканале рассказали, что новобранцы пройдут базовую подготовку, а затем с более опытными бойцами приступят к обучению профильной программы.

В частности, планируется подготовить операторов систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Комплексы ПВО этого типа Германия ужа начала поставлять в Украину.

Всего по программе EU Military Mission планируется обучить 15 тысяч военнослужащих из разных стран Европы.