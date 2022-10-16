Замминистра МВД Беларуси Геннадий Казакевич: спецслужбы в последние дни предотвратили ряд терактов в стране

Как рассказал чиновник, в Беларуси деструктивными элементами в течение нескольких ближайших дней планировалась серия терактов.

Однако сотрудникам управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОПиК), благодаря профессионализму, удалось вскрыть опасные планы и арестовать нескольких исполнителей.

Серия терактов планировалась с целью дестабилизировать обстановку в государстве, и вследствие этого провести насильственный захват власти.

Организаторами планируемых преступлений названы иностранные спецслужбы, BYPOL и беглая оппозиция, которые координировали свои действия посредством чат-бота плана Перамога.