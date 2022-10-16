Замминистра МВД Беларуси Геннадий Казакевич: спецслужбы в последние дни предотвратили ряд терактов в стране
2022-10-16
16:35
Как рассказал чиновник, в Беларуси деструктивными элементами в течение нескольких ближайших дней планировалась серия терактов.
Однако сотрудникам управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОПиК), благодаря профессионализму, удалось вскрыть опасные планы и арестовать нескольких исполнителей.
Серия терактов планировалась с целью дестабилизировать обстановку в государстве, и вследствие этого провести насильственный захват власти.
Организаторами планируемых преступлений названы иностранные спецслужбы, BYPOL и беглая оппозиция, которые координировали свои действия посредством чат-бота плана Перамога.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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