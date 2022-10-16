Песков: НАТО де-факто вступила в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны-участницы НАТО де-факто вступили в конфликт на Украине.

В воскресенье, 16 октября 2022 года, глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в своём интервью для ТВ-канала «Россия 1» заявил о том, что входящие в блок НАТО страны де-факто вступили в конфликт на Украине.

Песков отметил, что участие Североатлантического альянса в украинском конфликте не оказывает влияние на цели специальной военной операции России на Украине, которая невзирая на данные изменения будет успешно завершена.