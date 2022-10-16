Рогов: у ВСУ новый план по захвату Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ изменили свой план по захвату Запорожской АЭС.

По его словам, украинские военные намерены форсировать Днепр в западной части Каховского водохранилища. Попытки форсировать реку со стороны Никополя и Марганца не удались.

Владимир Рогов уточнил, что ВСУ сосредоточили силы у Золотой Балки и Оскоровки в Херсонской области, а также у Покровского в Днепропетровской области.

