Сотрудники МВД предотвратили серию терактов в Беларуси, готовившихся оппозицией

МВД Беларуси пресекло несколько попыток осуществления террористических актов в стране.

16 октября центральный белорусский телеканал "Беларусь 1" сообщил, что отдел МВД ГУБОПиК предотвратил серию террористических актов в стране, задержав людей, которые их готовили. По данным "Беларусь 1", за подготовкой терактов стоят уехавшие из Беларуси оппозиционеры и запрещённая группировка BYpol, состоящая из бывших белорусских силовиков, перешедших на сторону Светланы Тихановской.

Заместитель главы МВД Беларуси Геннадий Казакевич отметил, что к подготовке терактов в стране причастны западные силы, курирующие BYpol и оппозицию.