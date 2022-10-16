Сотрудники МВД предотвратили серию терактов в Беларуси, готовившихся оппозицией
2022-10-16
18:03
МВД Беларуси пресекло несколько попыток осуществления террористических актов в стране.
16 октября центральный белорусский телеканал "Беларусь 1" сообщил, что отдел МВД ГУБОПиК предотвратил серию террористических актов в стране, задержав людей, которые их готовили. По данным "Беларусь 1", за подготовкой терактов стоят уехавшие из Беларуси оппозиционеры и запрещённая группировка BYpol, состоящая из бывших белорусских силовиков, перешедших на сторону Светланы Тихановской.
Заместитель главы МВД Беларуси Геннадий Казакевич отметил, что к подготовке терактов в стране причастны западные силы, курирующие BYpol и оппозицию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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