МИД Украины: «Князь Владимир в 988 году хотел, чтобы Киев вступил в Евросоюз»

2022-10-16

18:30

В аккаунте МИД Украины в Twitter появилось сообщение о том, что В Х веке Князь Владимир хотел вступления Киева в Евросоюз.

В твите говорится, что после обращения Киевской Руси в христианство в 988 году князь Владимир решил, что стране нужно вступить в Евросоюз, поскольку Украина и Европа всегда были друзьями.

Украинский МИД подчеркивает, что страна и сейчас поддерживает эту идею, а также защищает Европу от России. 

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: