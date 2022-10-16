МИД Украины: «Князь Владимир в 988 году хотел, чтобы Киев вступил в Евросоюз»

В аккаунте МИД Украины в Twitter появилось сообщение о том, что В Х веке Князь Владимир хотел вступления Киева в Евросоюз.

В твите говорится, что после обращения Киевской Руси в христианство в 988 году князь Владимир решил, что стране нужно вступить в Евросоюз, поскольку Украина и Европа всегда были друзьями.

Украинский МИД подчеркивает, что страна и сейчас поддерживает эту идею, а также защищает Европу от России.