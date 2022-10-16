Раневская и Ахматова имели очень необычные взаимоотношения и были очень близки

Когда мы узнаем о дружбе многих знаменитостей в прошлом, то во многом удивляемся этому, ведь на первый взгляд эти личности совершенно несовместимы.

Все люди в какой-то степени ценят дружбу, даже если и заявляют об обратном. Некоторые говорят, что компанейский человек может завести множество верных друзей, другие же уверенные, что истинный друг может быть только один.

Так или иначе, всем нам нужна опора - человек, на которого можно будет надеяться в трудную минуту. Он не обязательно должен быть чужим, хорошую дружбу можно водить и с родственниками.

В этом есть определенные плюсы: вы знаете друг-друга не первый день и можете составить более-менее полную картину друг о друге.

Подобная крепкая дружба может сложиться и с людьми, которые познакомились на улице или по определенным обстоятельствам.

Причем характеры друзей могут быть совершенно противоположными, но они всё равно создадут верную дружбу. Случай Фаины Раневской и Анны Ахматовы именно такой.

Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили… Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее.

Так отвечает на частый вопрос Раневская, популярная советская актриса, когда её спрашивают, почему она не так часто упоминает о подруге в своих интервью и книгах.

Видимо, дружба двух великих женщин сугубо личная и не для публики, однако она всё-таки делится некоторыми деталями.

«Вы – мой поэт».

Это первые слова, которые Ахматова услышала от Раневской, когда та приехала к ней из другого города, чтобы выразить признание к творчеству поэтессы серебряного века. Так и началась их дружба.

Она была великой во всем. Я видела ее кроткой, нежной, заботливой. И это в то время, когда ее терзали. …Проклинаю себя за то, что не записывала за ней все, что от нее слышала, что узнала! А какая она была труженица: и корейцев переводила, и Пушкиным занималась…

Так Раневская описывает свою подругу после долгих лет дружбы. Чувство восхищения было обоюдным.

Двух роковых женщин постоянно видели в компании друг-друга. Они вместе проводили счастливые дни и переживали невзгоды, понимали друг-друга с полуслова.

Это всё вопреки их противоречивым характерам. У двух женщин было множество знакомых, которые не любили кого-то из них с обоих сторон.

Поэтому, во время их встреч, Ахматова не приглашала знакомых, которые не очень жаловали Раневскую, а Фаина - наоборот.

Она пригласила меня в комнаты - дарила меня дружбой до конца своих дней...

Именно железная верность дружбе помогала сохранить им отношения даже в самые тяжелые времена, а Раневская хранила эти узы и после смерти поэтессы.