«Хрустальная ночь»: событие с поэтичным названием, которое привело к геноциду

Несмотря на поэтическое название «Хрустальной ночи», она ассоциируется с одними из самых жутких вещей, произошедших за всю историю существования человечества.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года Германия и Австрия испытала на себе страшнейшие погромы, которые по факту стали первой акцией Третьего рейха, направленной на гонение евреев на своих территориях.

Перед «Хрустальной ночью», 7 ноября 1938 года, в французском Париже произошло бромное преступление: молодой еврей по имени Гершель Гриншпан хотел отомстить за унижение, которое пережили еврее депонированные из Германии в Польшу и убить посла Германии — Иоганнеса фон Вельчека.

Правда, преступление было совершено на половину, посол получил пять пуль, однако скончался от переливания крови при врачебной ошибке, а не от полученных ран.

Тем не менее, после инцидента Гитлер распорядился закрыть в Германии все еврейские газеты и культурные организации. Позже выяснилось, что провокационную идею по убийству дипломата предложил сам Гитлер для начала жутких гонений евреев в Германии.

Официально, Германия заявила, что не будет унижать себя акцией возмездия против евреев, однако, если народ решит что-то сделать, то правительство не будет вмешиваться.

Таким образом, немецкому и австрийскому народу дали фактическое разрешение на проведение еврейских погромов, а зачинщиками агрессии стали молодые члены организации НСДАП и бойцы штурмовых отрядов.

По официальным данным в ходе «Хрустальной ночи» погиб 91 человек, однако еврейские источники говорят о жертвах в количестве от 500 до 2 500.

За ночь было также арестовано около 30 000 евреев с гражданском Германии: часть их них направили в лагеря, часть отпустили с условием немедленной депортации из Германии.

Историки считают, что если бы мир более жестко отреагировал на погром «Хрустальной ночи» ноября 1938 года, то Адольф Гитлер не смог бы осуществить кровавые планы столь быстро. Тем не менее, бездействие других стран мира привело к тому, что фашистской Германии развязали руки.