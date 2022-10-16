Захарова раскритиковала ООН за слова про употребление войсками РФ виагры
2022-10-16
19:21
Мария Захарова ответила спецпредставителю генерального секретаря ООН Прамиле Паттен, которая заявила, что российские военные употребляют виагру по приказу вышестоящих лиц.
16 октября сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала слова представителя ООН Прамилы Паттен, которая заявила, что российские военные употребляют виагру, чтобы насиловать мирное население Украины в ходе специальной военной операции.
По мнению Захаровой, обвинения Паттен являются абсолютно бездоказательными и исходят из "извращённой фантазии", характерной для западных политиков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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