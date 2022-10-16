Минобороны Беларуси выдало оружие сотрудникам МЧС на случай войны и беспорядков

Белорусское Министерство обороны передало вооружения работникам МЧС для поддержания порядка в государстве на случай непредвиденных угроз.

16 октября министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский сообщил, что сотрудники МЧС получили оружие от Министерства обороны РБ на случай вооружённого конфликта или возникновения массовых беспорядков антигосударственной направленности. По словам Синявского, работники ведомства наряду с милицией и военными смогут обеспечивать безопасность своей страны.

Примечательно, что инициатива о выдаче вооружений сотрудникам МЧС поступила от Александра Лукашенко ещё после массовых беспорядков в Беларуси после выборов в августе 2020 года.