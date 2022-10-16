МИД Украины: равноапостольный князь Владимир жаждал вхождения Украины в Евросоюз

В своем Твиттер МИД Украины опубликовал заявление, что креститель Руси равноапостольный князь Владимир желал вхождения своей державы в ЕС.

Из опубликованного материала следует, что обращение подданных христианство подразумевало дружбу его княжества и Европы.

Еще в 988 году Владимир принял решение, что Киевская держава должна стать членом ЕС, а нынешние украинцы поддерживают замысел более чем тысячелетней давности и сейчас ведут оборону Европы от жестокости со стороны РФ.

Также МИД в публикации напоминает о дочери князя Ярослава Мудрого Анне, ставшей в далеком прошлом королевой Франции, а самого Ярослава именуют тестем Европы.