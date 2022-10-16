МИД Украины: равноапостольный князь Владимир жаждал вхождения Украины в Евросоюз
2022-10-16
20:35
В своем Твиттер МИД Украины опубликовал заявление, что креститель Руси равноапостольный князь Владимир желал вхождения своей державы в ЕС.
Из опубликованного материала следует, что обращение подданных христианство подразумевало дружбу его княжества и Европы.
Еще в 988 году Владимир принял решение, что Киевская держава должна стать членом ЕС, а нынешние украинцы поддерживают замысел более чем тысячелетней давности и сейчас ведут оборону Европы от жестокости со стороны РФ.
Также МИД в публикации напоминает о дочери князя Ярослава Мудрого Анне, ставшей в далеком прошлом королевой Франции, а самого Ярослава именуют тестем Европы.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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