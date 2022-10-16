В Беларуси сотрудники МЧС получили от Минобороны оружие
2022-10-16
20:51
Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский сообщил о получении сотрудниками ведомства оружия по распоряжению президента Александра Лукашенко.
16 октября министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский в своём интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ заявил, что сотрудники МЧС будут выполнять задачи по обеспечению порядка и защите населения страны при возникновении данной необходимости.
Синявский пояснил, что по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко белорусское оборонное ведомство предоставило МЧС оружие, которое будет использоваться спасателями в случае массовых беспорядков или начала вооружённого конфликта на территории белорусского государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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