В Беларуси сотрудники МЧС получили от Минобороны оружие

Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский сообщил о получении сотрудниками ведомства оружия по распоряжению президента Александра Лукашенко.

16 октября министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский в своём интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ заявил, что сотрудники МЧС будут выполнять задачи по обеспечению порядка и защите населения страны при возникновении данной необходимости.

Синявский пояснил, что по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко белорусское оборонное ведомство предоставило МЧС оружие, которое будет использоваться спасателями в случае массовых беспорядков или начала вооружённого конфликта на территории белорусского государства.