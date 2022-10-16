Погранкомитет Беларуси объявил об отправке дополнительных сил на границу с Украиной

2022-10-16

21:52

Беларусь намерена усилить охрану государственной границы страны на Украинском участке.

Республика Беларусь будет усиливать пограничную линию с Украиной. Об этом сообщил представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

По его словам, на Украинский участок границы будут направлены дополнительные силы в целях защиты.

Отмечается, что данное решение связано с наращиванием украинской стороной разведывательной деятельности на приграничных участках.

Также напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил людей не паниковать из-за ситуации на границе с Украиной.

Опубликовано: Николай Скира







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