Погранкомитет Беларуси объявил об отправке дополнительных сил на границу с Украиной
2022-10-16
21:52
Беларусь намерена усилить охрану государственной границы страны на Украинском участке.
Республика Беларусь будет усиливать пограничную линию с Украиной. Об этом сообщил представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.
По его словам, на Украинский участок границы будут направлены дополнительные силы в целях защиты.
Отмечается, что данное решение связано с наращиванием украинской стороной разведывательной деятельности на приграничных участках.
Также напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил людей не паниковать из-за ситуации на границе с Украиной.
Опубликовано: Николай Скира
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