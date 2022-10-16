Союзные силы России и Донбасса подавили атаку украинских военных в Сватово и Кременной.

16 октября пресс-служба народной милиции ЛНР сообщила, что союзные войска России и ополчение Донбасса подавили наступательную операцию вооружённых сил Украины в районе населённых пунктов Кременная и Сватово в Луганской Народной республике, уничтожив свыше девяноста процентов личного состава украинской группировки.

По данным народной милиции ЛНР, ВСУ могут перегруппироваться, чтобы в дальнейшем возобновить контрнаступление на Сватово и Кременную новым составом.