Bloomberg: США проиграют войну против России, Ирана и Китая одновременно

Обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс оценил шансы на победу США в противостоянии одновременно с Россией, Ираном и Китаем.

16 октября американский журналист Хэл Брэндс в своей колонке для Bloomberg заявил, что Вашингтон непременно потерпит поражение в одновременной войне против Москвы, Тегерана и Пекина.

Брэндс отмечает, что Белый дом никогда прежде не сталкивался с подобного рода «перспективой краткосрочного военного противостояния в нескольких отдельных локациях», которая перегрузит государственную систему, что в свою очередь не позволит Вашингтону выйти победителем из конфликта.