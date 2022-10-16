Bloomberg: США проиграют войну против России, Ирана и Китая одновременно
2022-10-16
23:46
Обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс оценил шансы на победу США в противостоянии одновременно с Россией, Ираном и Китаем.
16 октября американский журналист Хэл Брэндс в своей колонке для Bloomberg заявил, что Вашингтон непременно потерпит поражение в одновременной войне против Москвы, Тегерана и Пекина.
Брэндс отмечает, что Белый дом никогда прежде не сталкивался с подобного рода «перспективой краткосрочного военного противостояния в нескольких отдельных локациях», которая перегрузит государственную систему, что в свою очередь не позволит Вашингтону выйти победителем из конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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