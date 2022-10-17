Зеленский призвал жителей Украины экономить расход электричества с 17 до 23 часов вечера

2022-10-17

00:26

Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с призывом экономить расход электроэнергии.

17 октября Владимир Зеленский сообщил, что после недавних ракетных обстрелов со стороны России некоторые украинские города вынужденно ограничивают поставку электричества в домовладения граждан, ввиду чего президент Украины призвал жителей страны сократить потребление электроэнергии с 17 до 23 часов вечера.

Примечательно, что ранее Зеленский заявил, что после новых обстрелов со стороны России специалисты успели восстановить пятнадцать энергетических объектов Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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