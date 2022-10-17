Саудовский принц угрожает Западу джихадом
2022-10-17
07:45
Влиятельный саудовский принц и двоюродный брат наследника короля Саудовской Аравии Сауд аль-Шаалан заявил, что на вызов Запада, саудиты могут ответить джихадом, сообщает портал Middle East Eye.
«Любой, кто бросает вызов существованию этого королевства, знайте: мы все — сыны джихада и мученичества», - заявил принц Сауд аль-Шаалан в ответ на угрозы США принять меры к Саудовской Аравии после того, как королевство поддержало решение ОПЕК+.
Напомним, что страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки на фоне снижения ее стоимости на мировом рынке.
США в свою очередь рассчитывали, что за счет роста добычи нефти смогут «залатать» свои проблемы с резервами нефти, которые возникли из-за решения президента Байдена выделять миллионы баррелей «черного золота» для решения топливного кризиса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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