Саудовский принц угрожает Западу джихадом

Влиятельный саудовский принц и двоюродный брат наследника короля Саудовской Аравии Сауд аль-Шаалан заявил, что на вызов Запада, саудиты могут ответить джихадом, сообщает портал Middle East Eye.

«Любой, кто бросает вызов существованию этого королевства, знайте: мы все — сыны джихада и мученичества», - заявил принц Сауд аль-Шаалан в ответ на угрозы США принять меры к Саудовской Аравии после того, как королевство поддержало решение ОПЕК+.

Напомним, что страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки на фоне снижения ее стоимости на мировом рынке.

США в свою очередь рассчитывали, что за счет роста добычи нефти смогут «залатать» свои проблемы с резервами нефти, которые возникли из-за решения президента Байдена выделять миллионы баррелей «черного золота» для решения топливного кризиса.