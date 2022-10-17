Макрон призывает Берлин к европейской солидарности

Президент Франции Макрон призвал Германию к европейской солидарности перед лицом резкого роста цен на энергоносители, предупредив об «искажении» конкуренции, к которой может привести план Германии по оказанию помощи домохозяйствам.

«Мы не можем придерживаться национальной политики, потому что это создает искажения на европейском континенте», — сказал он в интервью французской ежедневной газете Les Echos , которое будет опубликовано в понедельник.

«Наша Европа, как и во время кризиса Covid, переживает момент истины (...) Мы должны действовать сплоченно и солидарно», — завил президент Франции. Правительство Олафа Шольца, обвиняемое в том, что оно действует в одиночку со своим планом поддержки на 200 миллиардов евро для защиты своих домохозяйств и бизнеса, находится под давлением со стороны нескольких партнеров из ЕС, чтобы они согласились на большую финансовую солидарность.

«Германия переживает период смены модели, дестабилизирующий характер которой нельзя недооценивать», — признал Эммануэль Макрон. «Но если мы хотим быть последовательными, то должны быть приняты не национальные стратегии, а европейская стратегия», — отметил он. Однако, французский лидер сказал, что уверен «в силе франко-германской пары и в нашей способности вместе реализовать амбициозную стратегию».

Лидеры Европейского Союза на саммите в четверг и пятницу в Брюсселе попытаются найти общий ответ на рост цен на энергоносители, вызванный войной на Украине. «Есть европейская солидарность по отношению к Германии, и это нормально, что Германия солидарна по отношению к Европе!», - настаивал президент Франции.