Войска ЛНР взяли в плен шесть разведчиков ВСУ на Харьковском направлении
2022-10-17
08:27
Народная милиция ЛНР взяла в плен шестерых украинских разведчиков на Харьковском участке фронта.
Издание "РИА Новости" опубликовало фрагмент интервью с пленным разведчиком армии Украины Виктором Бережновым, который утверждает, что он и пять его сослуживцев попали в плен к военным ЛНР в селе Берестовое Харьковской области. По словам Бережнова, они должны были пройти всего три километра, но уже на втором были задержаны.
Также Виктор Бережной признаётся, что не смог оказать сопротивление при задержании, поскольку был очень быстро нейтрализован прицельным выстрелом в ногу одним из милиционеров Луганской Народной республики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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