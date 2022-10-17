Серия взрывов произошла в Одессе, Киеве и Сумской области
2022-10-17
08:41
Утром 17 октября в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, после чего в некоторых городах страны раздались взрывы.
В понедельник воздушная тревога прозвучала в Киеве и Киевской области, после чего местный мэр Виталий Кличко заявил о взрыве в Шевченковском районе города. Позднее администрация Киева сообщила, что взрыв произошёл на объекте критически важной инфраструктуры. С аналогичным заявлением выступила администрация Сумской области, рассказав о взрыве на важном для регионе объекте.
Также СМИ сообщают о серии взрывов в Одессе, которые могут быть связаны с повышенной активностью дронов-камикадзе над городом, замеченным местными жителями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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