Кличко сообщил о взрывах в столице Украины
2022-10-17
08:58
Администрация Киевской области сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры.
В понедельник утром по сообщения ТАСС число взрывов в центре Киева достигло четырех. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Tlegram-канале. Он утверждает, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе. Воздушная тревога продолжается. Детали позже,- пишет Кличко.
Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о клубах дыма над зданием энергетической компании "Укрэнерго". Также поступает информация о взрывах в Одессе. Ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одессе, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Опубликовано: Елена Калиновская
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