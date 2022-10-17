Кличко сообщил о взрывах в столице Украины

Администрация Киевской области сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры.

В понедельник утром по сообщения ТАСС число взрывов в центре Киева достигло четырех. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Tlegram-канале. Он утверждает, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе. Воздушная тревога продолжается. Детали позже,- пишет Кличко.

Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о клубах дыма над зданием энергетической компании "Укрэнерго". Также поступает информация о взрывах в Одессе. Ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одессе, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.