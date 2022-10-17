Китай в 20 раз увеличил поставки бракованных микрочипов в Россию

Издание "КоммерсантЪ" утверждает, что китайские производители техники стали поставлять Москве больше микрочипов с браком.

17 октября газета "КоммерсантЪ" опубликовала статью, в которой сообщила, что после начала спецоперации в Украине Россия стала закупать у Китая больше бракованных микрочипов, что связано с нежеланием официальных китайских дилеров сотрудничать с Москвой из-за опасения западных санкций.

По данным "Коммерсанта", из-за того, что Россия закупает микрочипы у подпольных китайских дистрибьютеров, количество брака среди них увеличилось в двадцать раз, с 2 до сорока процентов.