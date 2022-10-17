МВД установило личности убивших 11 солдат на полигоне Белгородской области

Полиция России раскрыла сведения о личностях стрелков, устроивших теракт в Белгородской области на военном полигоне Западного военного округа.

Утром 17 октября ряд российских СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД России сообщил о том, что полицейские выяснили личности граждан Таджикистана, которые накануне устроили теракт на военном полигоне в Белгородской области, открыв беспорядочный огонь по российским мобилизованным и убив одиннадцать человек.

Террористами оказались 23-летний Рахмонов Мехроб и 24-летний Эсхон Аминзод, которые были мобилизованы в качестве добровольцев 11 октября.