Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов раскритиковал план украинских военных по вторжению в Запорожье через ближайшую к региону реку.

Утром 17 октября представитель ВГА Херсона Кирилл Стремоусов публично назвал "самоубийством" стратегию вооружённых сил Украины по наступлению на Запорожскую область для установления контроля над ЗАЭС, которая предполагает форсирование Днепра. Стремоусов утверждает, что российские военные выстроили сильную линию оборону вдоль этой реки рядом с Запорожьем.

Накануне член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ изменили план по захвату Запорожской атомной электростанции и намереваются атаковать сооружение сразу с трёх сторон.