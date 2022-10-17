Армия Украины обстреляла автобусную остановку в Донецке, ранив трёх человек

Украинские войска произвели обстрел автобусной остановки в столице ДНР, что привело к ранению мирных граждан.

Утром 17 октября штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины обстреляли село Лидиевка в Кировской районе Донецка, попав снарядами по местной автобусной остановке. По данным штаба теробороны ДНР, украинские ракеты также попали по маршрутному автобусу, нанеся ранения трём гражданам.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин уведомляет, что под обстрел в городе попал автобус №41, в результате чего было ранено два мирных жителя.