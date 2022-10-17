Росгвардия провела аресты пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия за неделю арестовала 90 пособников украинского режами. Этой информацией поделился представитель ведомства.

"За прошедшую неделю выявлены и арестованы люди, сотрудничающие с ВСУ и спецслужбами Украины, а также обнаружены схроны с оружием и боеприпасами", - сообщил он.