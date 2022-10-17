Росгвардия провела аресты пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

2022-10-17

10:06

В Росгвардии сообщили об арестах людей, сотрудничающих с украинской армией и спецслужбами.

Росгвардия за неделю арестовала 90 пособников украинского режами. Этой информацией поделился представитель ведомства.

"За прошедшую неделю выявлены и арестованы люди, сотрудничающие с ВСУ и спецслужбами Украины, а также обнаружены схроны с оружием и боеприпасами", - сообщил он. 

Ранее сообщалось об аресте в Херсонской области местного жителя, который передавал разведке ВСУ информации о концентрации российских войск и боевой техники.

Опубликовано: Максим Алексеев







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