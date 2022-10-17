Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ

2022-10-17

10:27

Как удалось узнать журналистам издания Financial Times, планируется ввести максимально допустимую стоимость природного газа, с учетом которой страны Евросоюза смогут совершать сделки.

По мнению авторов инициативы, данная мера позволит предоставить экстренную помощь странам в случае стремительного роста цен на данный вид топлива. Разработка плана, как сообщают журналисты, была сопряжена с серьезными затруднениями, поскольку лидеры Евросоюза не могут достигнуть консенсуса по поводу мер, направленных на преодоление энергетического кризиса. Некоторые политики полагают, что реализация намеченных мероприятий приведет к тому, что для разных стран наступят разные последствия.

Очередной этап согласования мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, включая введение потолка цен на импортируемый природный газ, состоится 20-21 октября в Брюсселе.

Опубликовано: Алексей Гладкий







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