Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ

Как удалось узнать журналистам издания Financial Times, планируется ввести максимально допустимую стоимость природного газа, с учетом которой страны Евросоюза смогут совершать сделки.

По мнению авторов инициативы, данная мера позволит предоставить экстренную помощь странам в случае стремительного роста цен на данный вид топлива. Разработка плана, как сообщают журналисты, была сопряжена с серьезными затруднениями, поскольку лидеры Евросоюза не могут достигнуть консенсуса по поводу мер, направленных на преодоление энергетического кризиса. Некоторые политики полагают, что реализация намеченных мероприятий приведет к тому, что для разных стран наступят разные последствия.

Очередной этап согласования мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, включая введение потолка цен на импортируемый природный газ, состоится 20-21 октября в Брюсселе.