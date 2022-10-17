Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих приграничных позиций

На армяно-азербайджанской границе снова произошла перестрелка между. Ситуация остается крайне напряженной и грозит перерасти в полномасштабный конфликт.

Министерство обороны Армении обвинило азербайджанскую армию в обстрелах своих приграничных позиций.

"Около 18.45 16 октября подразделения азербайджанской армии обстреляли армянски позиции из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сообщении МО Армении.

На армяно-азербайджанской границе ситуация остается крайне напряженной. Сообщения о перестрелка появляются регулярно. Несмотря на достигнутые трехсторонние договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией и присутствие в регионе миротворческого контингента ситуация в любой момент может перерасти в полномасштабный конфликт.