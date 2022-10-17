FT: Евросоюз установит потолок цен на весь импортируемый газ на три месяца

Издание Financial Times сообщило о намерениях Европейского союза ввести лимит цен на весь газ в мире.

17 октября западная газета Financial Times сообщила, что из-за энергетического кризиса в странах Европы Брюссель экстренно разрабатывает механизм, который позволит ЕС ввести потолок цен на весь импортируемый газ, а не только на российский как планировалось изначально.

Ожидается, что данная инициатива депутатов Европейского союза будет обсуждаться на саммите ЕС и предполагает установление верхнего лимита цен на газ лишь на срок до трёх месяцев.