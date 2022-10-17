Пленный украинский военный рассказал об участии наёмников из трёх государств в контрнаступлении армии Украины на позиции ВС России в Харьковской области.

В понедельник журналисты российского издания "РИА Новости" опубликовали фрагмент интервью с пленным украинским военным, который публично признал участие офицеров из Соединённых Штатов, Польши и Великобритании в контрнаступлении армии Украины на Харьковщину.

Украинский военнопленный также утверждает, что группа от каждой страны на Харьковском направлении была представлена максимум 20 бойцами, среди которых встречались лейтенанты и подполковники. Также пленник ВСУ заявил, что без прямого участия Запада в наступлении на Харьковскую область ВСУ не смогли бы добиться успеха в регионе.