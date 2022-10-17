Выгоды и убытки: насколько рентабельно содержать дачу в 2022 году

Раньше дача являлась чуть ли не мечтой любого гражданина. На ней выращивали урожай, проводили врем отдыха, встречали гостей — дача была своеобразным гражданским анклавом, спасающей от городской суеты.

Сегодня содержание дачи не кажется настолько привлекательным как еще 10-20 лет назад, однако выгодны и убытки легко посчитать. Так, если ваша дача будет находится на расстоянии 100 километров от города, то на топливо в среднем вы будете тратить порядка 1300 российских рублей туда-обратно. Если ездить на дачу каждые, то выходит около 6000 российских рублей в месяц (при округлении). Не забывайте, что топливо также нужно для садовой техники: триммера, газонокосилки, бензопилы, генератора и далее по списку.

Зато расходы на семена точно будут небольшими: два-три сорта моркови и свеклы, редис, репа, редька и прочее обойдется в пару-тройку тысяч российских рублей за сезон (а может и дешевле). Есть и индивидуальные расходы, например, на гибриды томатов, огурцов, всевозможных ягод. Но и простая покупки выйдет не так дорого. Например, лук стоит от 80 до 500 российских рублей за килограмм, которого хватит надолго.

Нельзя забывать и про удобрения. За сезон уходит примерно 2 упаковки суперфосфата, 3-4 упаковки азофоски, 2 пакетика мочевины и минимум 1 борофоски. Все это также становится в копеечку, как и собственный труд. То есть, затраты по этой части довольно существенная строка расходов. Кстати, удобрения необходимы не только для продуктов, но и для цветов: многие выращивают ирисы сибирские, баданы и другие. Казалось бы, пустяк, но каждый из видов выходит плюс-минус в 1000 российских рублей.

Основной плюс от собственной дачи состоит в качестве продуктов. Ни рынок, ни магазин не обеспечит настолько «сочными» и вкусными фруктами и овощами, как свой огород. Да и цветы, если их качественно выращивать, будут радовать дольше и выглядеть существеннее.