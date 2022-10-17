В память о российском юмористе: пророчества Михаила Задорнова

Задорнов говорил, что у торгашей нет родины, она там, где прибыль. Юморист часто высмеивал капиталистический западный уклад жизни и часто, «в шутку» делал настоящие пророческие предсказания.

Михаил Задорнов часто высмеивал коммерсантам, которым нужно только «заработать побольше» и они это делают так, как могут. Простые люди собирают на помощь нуждающимся в то время, как российские бизнесмены наживаются на них благодаря определенной комиссии за услуги.

Кстати, Задорнов начал шутить на тему «с миру по нитке — нищему рубаха» еще в конце 1990-х годов, однако за 20 лет, даже после его смерти, в России ничего не поменялось: закупочные цены практически не поднялись, а отпускные улетели в космос благодаря тем самым «коммерсантам и свободному рынку».

В соседних странах с этим что-то делают. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам совещания о ценовой ситуации в стране распорядился недопекать роста цен. Это сделано для защиты интереса граждан и организаций страны, а также недопущения дальнейшего роста цен продовольственных товаров.

В России чиновников не интересует регулирование цен. С одной стороны, свободный рынок и капитализм этого требует, с другой — зарплаты в регионах не поднимаются долгое время, а цены растут. Прав был Михаил Задорнов, когда в шутку рассказывал о «капитализме и коммерсантах».