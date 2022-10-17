Франция увеличивает масштаб накачки вооружениями Украину

Париж пообещал Киеву увеличить поставки систем противовоздушной обороны и расширить программу подготовки украинских военнослужащих.

Министр обороны Франции Себастиан Лекорню в интервью газете Le Parisien пообещал, что более 2000 военнослужащих ВСУ пройдут обучение по военной программе в воинских частях страны. Украинские военнослужащие будут обучаться правилам эксплуатации вооружений, которые Франция активно поставляет Киеву, рассказал министр.

"Мы вынуждены констатировать тот факт, что война, к сожалению, будет продолжаться еще долгое время. Франция увеличивает масштаб поставок вооружений в Украину", - сказал Лекорню.

Франция готовится передать украинской армии двенадцать систем противовоздушной обороны Crotale, которые отлично зарекомендовали себя в борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами, подчеркнул военный министр.

Ранее президент пятой республики Эммануэль Макрон объявил о создании фонда для оказания прямой военной помощи Украине.