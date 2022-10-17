Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу на время отопительного сезона
2022-10-17
11:44
Агентство Bloomberg сообщило о намерениях Китая прекратить прокачку газа в европейские страны на временной основе.
В понедельник американская газета Bloomberg сообщила, что правительство Китая поручило крупнейшим нефтегазовым операторам страны отменить отправку грузов со сжиженным природным газом в страны Европы и Азии, направив данный СПГ на китайские нужды во время отопительного сезона грядущей зимой.
По данным Bloomberg, речь идёт о перепродаже газа, который Китай начал закупать у Соединённых Штатов, после чего частично продавал его странам Евросоюза из-за низкой потребности в СПГ на территории китайского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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