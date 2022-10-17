Бойцы НМ ЛНР взяли в плен разведгруппу ВСУ в Харьковской области
2022-10-17
11:55
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Берестовое взяли в плен разведгруппу украинской армии.
В Харьковской области на сватовском направлении украинская разведывательно-диверсионная группа, состоящая из шести военнослужащих ВСУ попала в плен в бойцам Народной милиции Луганской Народной милиции (ЛНР).
Военнослужащий 92-й механизированной бригады ВСУ Виктор Бережной пояснил, что попал в плен из-за ранения в ногу.
Бережной рассказал, что в Харьковской области украинской армии оказывают содействие не менее сотни иностранных специалистов из США, Польши и Великобритании.
Опубликовано: Максим Алексеев
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