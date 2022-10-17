The Atlantic: США специально подрывают мировую экономику
2022-10-17
12:05
Федеральная резервная система (ФРС) США не в состоянии справиться с внутренней инфляцией, поэтому специально создает проблемы для всего мира — увеличивая процентную ставку, вгоняет в долги развивающиеся страны.
Мировая экономика «благодаря» действиям ФРС буквально пришла в состояние хаоса, который усиливается изо дня в день. В последние месяцы стремительно поднимаются ставки для стабилизации цен, однако на базовую инфляцию (в том числе, продуктовую картину), это практически никак не влияет.
Сначала продовольственный и энергетический рынок США и Европы стремится вниз, а затем это влияние переходит на весь мир. При этом, несмотря на заметные признаки замедления инфляции внутри США, развивающиеся страны начинают страдать еще больше — увеличение базовой ставки не позволяет брать дешевые кредиты.
Кроме того, инвесторы также переходят от некогда прибыльных схем США к более надежным нормам. Например, скупают американские облигации за доллары, поэтому другие валюты начинают терять в цене. Страны с обесценивающимися валютами входят в рецессию, застревая в долговом долларовом кругу, а их валюты все больше ослабляются к доллару.
Все действия ФРС фактически усиливают «южноазиатский поликризис». В процессе этого кризиса задолжавшие страны не могут расплатиться с кредиторами, а цены на энергоносители и другие товары взлетают до небес. Их Центральные банки также подминают ставки для стабилизации цен, однако это только усиливает общемировой спад.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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