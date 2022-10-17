Минобороны Беларуси: в стране взяты под охрану мосты и железнодорожные пути
2022-10-17
12:14
В пресс-службе Министерства обороны Беларуси сообщили о начале ротации подразделений, направленных на усиленную охрану государственной границы страны.
17 октября Минобороны Беларуси сообщило о старте ротации подразделений, которые перебрасываются к государственной границе для её усиленной охраны. По данным Минобороны, для обеспечения безопасной переброски войск под особую охрану взяты мосты, железнодорожные пути и переезды.
Также в Министерстве обороны Республики Беларусь предупредили, что на всех охраняемых маршрутах переброски воинских подразделений оборудованы охранные позиции для стрельбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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