Минобороны Беларуси: в стране взяты под охрану мосты и железнодорожные пути

2022-10-17

12:14

В пресс-службе Министерства обороны Беларуси сообщили о начале ротации подразделений, направленных на усиленную охрану государственной границы страны.

17 октября Минобороны Беларуси сообщило о старте ротации подразделений, которые перебрасываются к государственной границе для её усиленной охраны. По данным Минобороны, для обеспечения безопасной переброски войск под особую охрану взяты мосты, железнодорожные пути и переезды.

Также в Министерстве обороны Республики Беларусь предупредили, что на всех охраняемых маршрутах переброски воинских подразделений оборудованы охранные позиции для стрельбы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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