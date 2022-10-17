Рогов: ВСУ готовят новую десантную операцию для захвата Запорожской АЭС
2022-10-17
12:27
Председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что власти Украины не оставят попыток захватить Запорожскую АЭС.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что командование ВСУ готовит новую десантную операцию для Захвата Запорожской АЭС. В этот раз противник попытается атаковать не одного, как ранее, а сразу с нескольких направлений, пояснил он.
"Угроза более чем реальна. У нас есть информация о том, что около 450 бойцов сил специальных операций активно отрабатывают вопросы форсирования Днепра", - сказал Рогов.
Чиновник уточнил, что отработка будущей десантной операции проводится в населенных пунктах Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области.
Опубликовано: Максим Алексеев
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