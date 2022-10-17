Президент Грузии Зурабишвили допустила введение виз для граждан России
2022-10-17
12:27
Грузинский президент Саломе Зурабишвили утверждает, что Тбилиси может установить визовый режим для российских граждан.
Днём 17 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала ситуацию с наплывом россиян в страну после указа Владимира Путина о частичной мобилизации в России.
По мнению Зурабишвили, массовый приезд российских граждан в Грузию расценивается ей как провокация.
Также Саломе Зурабишвили утверждает, что правительство Грузии может провести голосование о возвращении визового режима с Россией, однако такие решение нельзя принимать в одностороннем порядке и единовременно, поскольку введение виз для россиян следует устанавливать коллегиально.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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