Президент Грузии Зурабишвили допустила введение виз для граждан России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили утверждает, что Тбилиси может установить визовый режим для российских граждан.

Днём 17 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала ситуацию с наплывом россиян в страну после указа Владимира Путина о частичной мобилизации в России.

По мнению Зурабишвили, массовый приезд российских граждан в Грузию расценивается ей как провокация.

Также Саломе Зурабишвили утверждает, что правительство Грузии может провести голосование о возвращении визового режима с Россией, однако такие решение нельзя принимать в одностороннем порядке и единовременно, поскольку введение виз для россиян следует устанавливать коллегиально.